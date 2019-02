F1, Michael Schumacher ha festeggiato il compleanno a Maiorca? Le indiscrezioni della Bild

Arrivano delle novità riguardo a Michael Schumacher: secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il sette volte Campione del Mondo di F1 avrebbe trascorso il suo cinquantesimo compleanno nella villa di famiglia a Maiorca. L’ex pilota sarebbe stato trasportato in elicottero sull’isola delle Baleari prima di Natale e nell’amena località iberica avrebbe appunto passato il Capodanno e il 3 gennaio avrebbe festeggiato il “mezzo secolo”. Le indiscrezioni della stampa teutonica forniscono ulteriori dettagli: Schumacher avrebbe preso il sole al riparo di una tenda, sempre affiancato dall’amata famiglia e dal personale addetto alla sua assistenza.

Il Kaiser è caduto malamente sugli sci nel dicembre 2013 e da quel momento vige il massimo riserbo sulle sue condizioni fisiche. Le ultime notizie ufficiali erano datate appunto 3 gennaio 2019 quando la moglie Corinna aveva ringraziato per gli auguri e il sostegno rivolti a Schumi, mentre non c’è nulla di confermato riguardo a un possibile miglioramento delle sue condizioni di salute (pochi mesi fa Jean Todt aveva dichiarato di avere visto il GP del Brasile in sua compagnia).