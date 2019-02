F1, Max Verstappen: “Molto contento di aver fatto così tanti giri, ora sappiamo cosa migliorare”

Bilancio positivo in casa Red Bull per la prima giornata dei test di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). Max Verstappen ha realizzato il quarto tempo in 1:19.426, ma soprattutto ha completato ben 128 giri sulla RB15, dando un segnale importante sull’affidabilità del motore Honda, che ha mostrato anche una buona potenza in diversi tratti del circuito.

Il pilota olandese può quindi ritenersi soddisfatto per quanto mostrato in pista. Queste le sue dichiarazioni al termine della sessione, riportate dal sito ufficiale del team: “Sono molto contento di aver fatto così tanti giri nel primo giorno di test, è stata una giornata davvero buona. Abbiamo raccolto molti dati e analizzeremo tutto stasera per vedere cosa possiamo migliorare domani quando ci sarà Pierre Gasly. Fin qui è andato tutto bene e sono fiducioso per il resto della settimana”.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI