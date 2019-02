F1, Lewis Hamilton: “Bello tornare in macchina, la W10 è ancora tutta da scoprire”

La prima giornata di test pre-stagionali di Formula 1 è andata in archivio con il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton che è sceso in pista solo nella sessione pomeridiana per rompere il ghiaccio con la nuova vettura dopo la pausa invernale. La Mercedes oggi non è andata a caccia della prestazione pura e si è limitata a raccogliere dati e a lavorare sull’affidabilità della monoposto in vista di un Mondiale durissimo.

Il britannico Lewis Hamilton ha fatto segnare il nono miglior tempo di giornata a 2″ di ritardo dal rivale tedesco Sebastian Vettel, ma si dichiara comunque soddisfatto per questo day 1 a Barcellona: “È stato molto bello tornare in macchina e verificare che tutto funzioni così perfettamente. La W10 è molto diversa rispetto alla W09 ed è tutta da scoprire. È stata una giornata positiva in cui abbiamo rispettato il programma di lavoro che ci eravamo prefissati. Abbiamo tanto da imparare in questi test riguardo alla nuova vettura”. Il programma di lavoro della Mercedes continuerà anche domani con i due piloti della scuderia di Stoccarda che si alterneranno al volante della W10 tra mattina e pomeriggio.

