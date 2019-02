F1, Lewis Hamilton: “Faceva freddo al mattino, ma siamo contenti per aver completato il programma”

Il secondo giorno di test pre-stagionali a Barcellona non ha visto brillare la Mercedes nella classifica dei migliori tempi, con i due piloti che si sono alternati nelle due sessioni per accumulare chilometri preziosi in vista dell’esordio Mondiale in programma il 17 marzo in Australia. Il team di Brackley ha accumulato ben 163 giri complessivi nel day-2 non andando a caccia della prestazione pura e concentrandosi sulle simulazioni di passo gara con gomme dure e carico di carburante.

Hamilton ha ottenuto il decimo tempo di giornata in 1’19″928, con 1″6 di ritardo dalla vetta, ma si dichiara comunque moderatamente soddisfatto per il lavoro svolto: “È stata una buona giornata in generale. Faceva abbastanza freddo al mattino, quindi è stato un po’ complicato mandare in temperatura le gomme, ma molti altri hanno avuto questo problema. Abbiamo comunque completato il nostro programma e siamo contenti”. Il n.44 della Mercedes è fiducioso in vista delle prossime giornate di test catalani e non vede l’ora di scoprire nel migliore dei modi la sua W10: “È positivo aver accumulato tanti chilometri e cercheremo di farne ancora di più nei prossimi giorni, mentre continuiamo a scoprire le caratteristiche di questa vettura. Questa è la parte entusiasmante dei test pre-stagionali, ovvero apprendere qualcosa di nuovo e affrontare diverse sfide”.

