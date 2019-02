F1, Lewis Hamilton dopo Barcellona: “La Ferrari non ci preoccupa, Niki Lauda manca moltissimo”

La prima sessione di test svoltasi a Barcellona nei giorni scorsi ha messo in mostra una Mercedes meno brillante rispetto alle dirette avversarie per la prossima stagione del Mondiale di F1 2019. In particolare la Ferrari ha lanciato ottimi segnali alla scuderia tedesca che sicuramente raccoglierà la sfida già nei prossimi appuntamenti. Il campione del mondo Lewis Hamilton è intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento promozionale, analizzando i risultati ottenuti a Montmelò. “Sono felice di essere tornato in pista, per fare quello che amo di più. Ci sono da affrontare nuove sfide, perché sono molti gli aspetti sui quali dobbiamo lavorare” ha dichiarato il pilota britannico, che non ha mostrato nessun tipo di preoccupazione per quanto visto in pista. “Le prove sono prove, stiamo testando tutto per l’inizio della stagione. Non ci concentriamo sui tempi, ma sull’evoluzione della macchina e delle gomme. Inoltre dobbiamo capire al meglio il sistema di ingegneria. Non conta quanto siamo stati veloci a Barcellona, sarà importante il tempo nel Q3 delle prove del primo Gran Premio“, ha infatti aggiunto.

Sulla sfida diretta con la Ferrari, Hamilton ha rimandato il confronto all’inizio della stagione vera e propria: “I loro tempi non mi preoccupano, ognuno ha il suo modo di approcciare la stagione. E’ irrilevante in questo momento se qualcuno è più veloce in pista“. Il campione del mondo in carica ha chiuso con un sentito pensiero a Niki Lauda, nel giorno dei suoi 70 anni: “Gli ho già ovviamente fatto gli auguri. Ha attraversato un momento difficile, ma è molto motivato per tornare quello di prima. Ci è mancato molto perché ci fornisce sempre preziosi consigli“.

