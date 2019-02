F1: la nuova Red Bull sarà presentata il 13 febbraio. Grande attesa per la monoposto motorizzata Honda

Mancava praticamente solo lei all’appello, tra le big, è la data è arrivata oggi. La Red Bull ha annunciato ufficialmente che presenterà la nuova monoposto che gareggerà nel Mondiale 2019 di Formula Uno il 13 febbraio, lo stesso giorno tra l’altro in cui saranno tolti i veli dalla Mercedes.

We'll be revealing our 2019 challenger on the 13th February! 👀 #PushTheBoundaries pic.twitter.com/nudy10Ak5U — Red Bull Racing (@redbullracing) February 4, 2019

Non vi sono altri dettagli relativi alla presentazione della monoposto di Milton Keynes che quindi ha deciso di conservare un senso di mistero attorno ad una macchina che attirerà le attenzioni di tutti vista la scelta del propulsore. Sarà infatti, come è noto da tempo, il motore Honda a spingere la vettura anglo-austriaca e sulle sue prestazioni, in termini di velocità e di affidabilità, le incognite non mancano. Stando però alle dichiarazioni di figure di spicco della scuderia il beneficio si è potuto comprendere anche nelle simulazioni, rispetto ai parametri del Renault. Non resta che aspettare.

