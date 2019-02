F1, la Ferrari avrà quattro piloti per il simulatore: Wehrlein, Hartley, Fuoco e Rigon i prescelti

La Ferrari non bada quasi mai a spese e sicuramente non lo farà neanche in questo caso. Sono infatti ben quattro i piloti che si alterneranno al simulatore della scuderia di Maranello in questa stagione 2019. I prescelti sono il tedesco Pascal Wehrlein, il neozelandese Brendon Hartley e i nostri Antonio Fuoco e Davide Rigon.

Sulla scelta di Wehrlein poche sorprese dal momento che il teutonico già aveva fatto visita per iniziare con il doveroso anticipo il proprio programma. Attualmente l’ex pilota della Sauber fa parte del team Mahindra in Formula E. Di sicuro stupisce l’arrivo di Hartley dopo l’esperienza in Toro Rosso, non senza qualche polemica da parte del diretto interessato circa i rapporti nel team con il suo ex compagno di squadra Pierre Gasly, favorito a detta di Brendon. Tuttavia, forte di due titoli iridati nel WEC (2015-2017) e con una Le Mans in bacheca (2017), prende il via una nuova avventura per lui.

Relativamente a Fuoco e Rigon, la Ferrari per loro è una seconda casa, essendo cresciuti sotto l’insegna del Cavallino. Nel caso del 22enne nativo di Cairati, dopo aver disputato un ottima stagione F2, l’occasione è quella di dare un contributo importante alla causa mentre per il pilota impegnato nelle categorie GT non si tratta di una vera e propria novità.

