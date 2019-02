F1, la nuova Haas si presenta a Barcellona: svelata la VF-19 nella pit-lane del circuito catalano

Era stata la Haas a dare il via alle presentazioni delle nuove monoposto di F1 del Mondiale 2019. In quel caso si parlava di alcuni scatti dove era ben visibile la nuova livrea che caratterizzerà la vettura. La monoposto del team americano, spinta dal motore Ferrari e con alla guida il francese Romain Grosjean e il danese Kevin Magnussen, nel vernissage presso il Royal Automobile Club di Londra aveva messo in mostra un abbinamento particolare di colori, visto l’accordo con il nuovo sponsor Rich Energy che ha portato al nero/oro, tratto distintivo della bibita energetica. Una combinazione che ricorda quello degli anni gloriosi della Lotus e da questo punto di vista attrattivo per gli appassionati del Circus.

First duty of the day – Show off the VF-19 at @Circuitcat_eng! 📷✅ pic.twitter.com/mEowfSMygw — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 18, 2019

Detto ciò, quest’oggi, poco prima del day-1 dei test a Barcellona, la VF-19 ha tolto i veli nella sua interezza nella pit-lane del tracciato catalano. Una monoposto che ha come obiettivo quello del quarto posto nel Mondiale costruttori, anche se concorrenti temibili come Renault e Alfa Romeo Racing non saranno semplici da battere. Giusto sottolineare che nelle prove sarà impegnato mercoledì e giovedì anche il collaudatore brasiliano Pietro Fittipaldi, nipote del due volte campione del mondo di Formula Uno Emerson Fittipaldi.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Haas