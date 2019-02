F1, John Elkann: “Essere Ferrari è qualcosa di speciale”; Louis Carey Camilleri: “Siamo l’orgoglio di un intero Paese”

E così è andata in archivio una molto emozionante presentazione della nuova Ferrari di F1 a Maranello. La SF-90, questo il nome scelto in onore dei 90 anni della scuderia, è la vettura progettata per andare all’assalto del titolo iridato 2019 e per interrompere l’egemonia della Mercedes, che vince in maniera ininterrotta da 5 anni.

Coesione ed unità: questi i sentimenti che si sono percepiti nel corso della cerimonia e che si sono anche desunti dai discorsi fatti dall’Amministratore delegato Louis Carey Camilleri e dal presidente John Elkann. “La Ferrari 2019 non è solo molto bella. Essere Ferrari è qualcosa di speciale, nasce dalla tenacia del suo fondatore, Enzo Ferrari. E questo è rimasto nel DNA. La Ferrari vuole sempre fare meglio. Vuol dire essere un team e Mattia Binotto lo sa bene”, le parole sentite di Elkann, che al termine del suo intervento ha coinvolto tutti nell’indossare un cappellino ritraente il marchio del Cavallino, per dare ulteriormente quel senso di compattezza.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Camilleri che ha rimarcato quale sia il significato di rappresentare la scuderia più prestigiosa del Circus, ricordando con rispetto anche chi non fa più parte del team (il pilota finlandese Kimi Raikkonen e l’ex Team Principal Maurizio Arrivabene): “Siamo l’orgoglio di un’intera nazione. E’ una grande responsabilità ma siamo sicuri del nostro lavoro, per poter centrare grandi obiettivi. La stagione passata è stata la migliore degli ultimi 10 anni ma non è stato sufficiente per vincere il titolo iridato. Per questo voglio ringraziare Kimi Raikkonen e Maurizio Arrivabene che hanno contribuito ad ottenere certi risultati e ora avranno davanti a loro nuove sfide. Ora però inizia una nuova avventura con Mattia Binotto. In Ferrari ha avuto una brillante carriera, conosce la scuderia in ogni singolo dettaglio, ama lavorarci ed è determinato ad ottenere grandi risultati. E io sono convinto che otterremo grandi riscontri. Abbiamo il privilegio di avere due grandi piloti: Sebastian Vettel, quattro volte iridato, vuole vincere e sa che tutto il team della Ferrari gli darà un grande supporto. Al suo fianco, ci sarà il monegasco Charles Leclerc, pilota dotato di grande talento e siamo molto emozionati di averlo con noi“.

Foto: profilo twitter Ferrari