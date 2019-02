F1, Charles Leclerc: “Essere in Ferrari è un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di girare con la Rossa”

Inutile negarlo, Charles Leclerc è una delle attrazioni della presentazione della nuova Ferrari SF-90 che ha avuto luogo quest’oggi a Maranello. Il vernissage della Rossa, che punta al successo del titolo iridato, è qualcosa che ha catalizzato l’attenzione di tutti ed è logico che i piloti siano i più coinvolti.

Il monegasco è entusiasta perché cosciente di avere una grande occasione a soli 21 anni ma nello stesso è consapevole che non sarà affatto facile gestire la grande pressione che accompagna una scuderia come quella di Maranello. Al volante dell’Alfa Romeo Sauber, Leclerc ha dimostrato l’anno scorso qualità notevolissime e sulla base di ciò è stato scelto per prendere il posto del finlandese Kimi Raikkonen, ora pilota dell’Alfa Romeo Racing: “E’ un sogno che si realizza per me. Ho fatto parte della Ferrari Drivers Academy e l’obiettivo di essere qui è stato centrato. Sono molto orgoglioso e onorato di essere al fianco di un campione come Sebastian (Vettel ndr), per continuare la mia crescita. Anch’io, come lui, sono desideroso di salire in macchina e provarla“.

A questo punto, la curiosità di vederlo in pista fin dai test a Barcellona (18-21 febbraio) è davvero molta.

