F1, Antonio Giovinazzi: “Raikkonen sarà il mio riferimento. Voglio sfruttare la mia opportunità nel Circus”

Entusiasmo ed umiltà: sono un po’ queste le emozioni provate da Antonio Giovinazzi, al suo primo anno da pilota titolare in Formula Uno. Dopo 8 anni, l’Italia potrà godere della presenza di un suo rappresentante al volante di una monoposto, per di più in un team nel quale il tricolore è particolarmente evidente: l’Alfa Romeo Racing.

Grazie alla scuderia italo-svizzera, il pilota pugliese, reduce da due anni da terzo pilota in Ferrari, si è conquistato la sua opportunità. Con la macchina che porta il mitico marchio del “Biscione”, il target sarà quello di imparare in fretta e di essere veloce. Antonio potrà sfruttare, in questo senso, il confronto interno al team, visto l’arrivo dalla Ferrari del finlandese Kimi Raikkonen. Il campione del mondo del 2007 sarà importante per Giovinazzi soprattutto nella gestione del weekend: “Sono contentissimo di avere Kimi come compagno di squadra. Sarà sia un maestro che un riferimento visti suoi successi. L’obiettivo sarà quello di lavorare con lui per il bene del team, imparando il più in fretta possibile e sfruttando la mia prima opportunità in F1“, le parole del 25enne nativo di Martina Franca intervistato da Sky Sport.

Il racing driver italiano è entrato maggiormente nel dettaglio, riferendosi alla bontà della C38, dimostratasi vettura già assai competitiva: “E’ molto presto per capire gli equilibri. La monoposto ha un’ottima base però c’è ancora tanto lavoro da fare prima di arrivare a Melbourne. Il nostro compito sarà quello di incamerare i dati ed elaborarli al meglio“, la chiosa di Antonio.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI