F1, Antonio Giovinazzi: “Aver guidato l’Alfa Romeo nei test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale”

Da domani si ricomincia: seconda ed ultima serie dei test collettivi di Formula Uno a Barcellona (Spagna). Dal 26 febbraio al 1° marzo il circuito del Montmeló darà modo ai team di testare il proprio materiale in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park.

Si può sorridere in casa Alfa Romeo Racing. La scuderia nata dalla fusione tra l’azienda nostrana e la Sauber ha fatto vedere in pista che il nuovo progetto ha ottime fondamenta. La C38 sembra una macchina nata bene. Sia il finlandese Kimi Raikkonen che il nostro Antonio Giovinazzi sono riusciti ad inanellare un gran numero di giri (507) nella prima finestra di prove in Catalogna, evidenziando anche un’ottima velocità. La soluzione dell’alettone anteriore “outwash” (lo stesso impiegato dalla Ferrari) pare funzionare e, nella lotta tra le squadre che si contendono il posto alle spalle delle tre grandi, la candidatura del team italo-svizzero è decisamente solida.

E’ quindi con grande spirito che ci si proietta a quel che sarà. “Aver guidato l’Alfa Romeo nei test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale a scartare i regali, il primo giro è stato un’emozione. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e capire dove possiamo migliorare la vettura in vista del debutto a Melbourne“, le parole di Giovinazzi (fonte: Ansa) che ha aggiunto in un video-messaggio trasmesso durante la presentazione della stagione motoristica di Sky: “Portare il tricolore sulla griglia di partenza è motivo di orgoglio“, riferendosi al fatto che, grazie al pilota pugliese, il Bel Paese è tornato ad essere rappresentato nel Circus dopo 8 anni di assenza relativamente ai racing drivers.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI