Dove si vedrà il Giro d’Italia 2019? La trattativa Rai-Rcs Sport e tutte le incertezze sul sostituto di Silvio Martinello

Manca un mese alla Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera si correrà sabato 23 marzo: la corsa di un giorno si preannuncia come sempre estremamente avvincente e appassionante, una delle cinque Monumento che hanno fatto la storia del ciclismo sarà imprevedibile e aperta a ogni risultato. L’anno scorso vinse Vincenzo Nibali grazie a un maestoso attacco sul Poggio ma alla vigilia dell’evento regna ancora l’incertezza su che canale verrà trasmesso in diretta tv: al momento, infatti, non ci sono novità riguardo alla trattativa tra RCS Sport (organizzatore della Milano-Sanremo) e la Rai.

Ovviamente il grande pubblico non sta pensando soltanto a questa manifestazione ma soprattutto al Giro d’Italia che scatterà il prossimo 11 maggio da Bologna. Il contratto tra le parti è infatti scaduto e non è ancora stato rinnovato, la distanza economica tra le parti si aggira attorno ai 20 milioni di euro ma qualcosa potrebbe essersi mosso nelle ultime settimane visto che in Viale Mazzini è stato dato il via libera per avviare la trattativa con RCS. Il tempo stringe anche perché nel pacchetto ciclistico è compresa anche le Strade Bianche del prossimo 9 marzo. Vedremo se il network pubblico riuscirà a trovare l’accordo visto che non ci sono al momento altre avversarie per la trasmissione in chiaro di queste gare.

Tra l’altro bisognerà anche capire chi sostituirà Silvio Martinello al commento tecnico, il Campione Olimpico di Atlanta 1996 non sarà più accanto a Silvio Martinello: Alessandro Petacchi, Stefano Garzelli, Marco Saligari e Filippo Pozzato sono i nomi che circolano negli ultimi giorni.

Foto: Valerio Origo