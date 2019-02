Curling, Mondiali juniores 2019: settima sconfitta per l’Italia, azzurrini battuti dalla Germania

Arriva la settima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di curling juniores che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurrini sono stati travolti dalla Germania per 10-5 e rimangono all’ultimo posto in classifica. I teutonici hanno indirizzato la contesa piazzando quattro punti nel primo e nel terzo end. Sotto 8-1, il nostro quartetto ha cercato una disperata rimonta: Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi hanno marcato un punto in ogni frazione dalla quarta alla settima rubando la mano in tre occasioni ma il 2-0 siglato da Totzek e compagni nell’ottavo end ha chiuso i conti in anticipo.

Foto: WCF