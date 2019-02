Curling, Mondiali juniores 2019: l’Italia batte la Svezia e si arrende agli USA, azzurrini ottavi in classifica

Una vittoria e una sconfitta per l’Italia ai Mondiali juniores di curling che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurrini hanno prima battuto la Svezia per 10-9 e poi si sono dovuti arrendere agli USA per 7-3: ora il nostro quartetto occupa l’ottava posizione nella classifica generale guidata dalla Scozia, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate.

Il primo successo di questa rassegna iridata è arrivato in rimonta contro i maestri scandinavi che conducevano per 5-1 dopo tre end. Il nostro quartetto ha pareggiato a metà partita rubando anche la mano nel quinto, poi ha vinto tre giochi consecutivi (2-1-1 i punti messi a segno tra sesta e nona frazione) prima di subire il pareggio degli avversari che hanno marcato 3 punti nel nono end. L’Italia sfrutta il vantaggio dell’ultima stone e vince.

Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono poi tornati sul ghiaccio per sfidare gli USA. Gli americani si portano sul 3-0 dopo il quarto end rubando la mano per due volte, gli azzurrini pareggiano a metà partita con grande rabbia ma ottavo e nono end sono decisivi visto che i nostri avversari firmano due punti in ciascuna mano e chiudono i conti.

Foto: WCF