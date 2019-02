Curling, Mondiali juniores 2019: Italia sconfitta dalla Svizzera, secondo ko per gli azzurrini

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali juniores di curling che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurri, che erano stati battuti dalla Nuova Zelanda all’esordio, si sono dovuti arrendere contro la Svizzera per 7-6 al termine di un incontro particolarmente combattuto. Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi si erano trovati sotto per 5-2 a metà partita (micidiali i tre punti siglati dagli elvetici nel quarto end) ma il nostro quartetto non si è arreso ed è riuscito ad agguantare il pareggio dopo la nona frazione (due punti nell’ottavo end e uno nel nono quando non erano di mano). La Svizzera però sfrutta al meglio il vantaggio dell’ultima stone nella frazione decisiva e porta a casa il successo. L’Italia ora è ultima in classifica, lunedì due impegni contro Svezia e USA.

Foto: WCF