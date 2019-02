Curling, Mondiali Junior 2019: Italia sconfitta da Scozia e Norvegia, azzurrini ultimi in classifica

Arriva una doppia sconfitta per l’Italia ai Mondiali Junior di curling a Liverpool (Canada). Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati battuti nettamente dalla Scozia per 12-1 nella sesta sessione del round robin e poi in quella successiva hanno perso 10-6 contro la Norvegia.

La prima partita è stata senza storia, con gli azzurrini che hanno concesso il gioco al termine del sesto end. La gara contro gli scandinavi è stata invece più combattuta, con i nostri portacolori che hanno risposto bene nella prima parte, riuscendo a pareggiare sul 4-4 nel quarto end. Nel sesto i norvegesi hanno però rubato la mano facendo due punti, prendendo così il vantaggio decisivo. L’Italia resta quindi ultima in classifica, a pari della Cina.

La prima semifinalista è invece la Scozia, che dopo aver superato l’Italia, batte 8-6 la Svizzera e ottiene così il pass con sette vittorie consecutive. Al secondo posto ci sono invece tre squadre: Canada, che ha sconfitto 6-2 la Cina e 8-6 la Germania, Stati Uniti, che hanno battuto 7-5 la Svezia e 8-3 la Nuova Zelanda, e Norvegia, che in precedenza aveva superato 9-8 la Germania.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF