Curling, Mondiali Junior 2019: Italia sconfitta anche dalla Cina. Gli azzurrini chiudono all’ultimo posto in classifica

Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia ai Mondiali Junior di curling a Liverpool (Canada). La squadra azzurra composta dallo skip Luca Rizzolli e da Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi è stata superata 8-6 dalla Cina. I nostri portacolori chiudono così all’ultimo posto in classifica il round robin con una vittoria e otto sconfitte.

Una partita iniziata in salita per gli azzurrini, che subiscono due punti nel primo end, ma poi reagiscono bene, riuscendo a rubare la mano nel terzo e trovare il pareggio. L’Italia continua a rispondere agli avversari e dopo sette mani si è nuovamente in parità sul 5-5. L’ottavo end risulterà poi decisivo, con la Cina che realizza due punti e ottiene un gap che non verrà più colmato.

Le semifinali saranno Scozia-Svizzera e Canada-Norvegia, con gli scozzesi che chiudono il round robin al primo posto da imbattuti, davanti ai padroni di casa (7-2), agli scandinavi (6-3) e agli elvetici (6-3).

alessandro.farina@oasport.it

Foto: WCF