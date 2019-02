Coppa Italia basket 2019, il programma delle partite di oggi (15 febbraio). Orari e come vederle in tv e streaming

Proseguono oggi, venerdì 15 febbraio, con altre due partite in programma le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket, aperte nella giornata di ieri dai primi due quarti di finale presso il Mandela Forum di Firenze. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata e tutte le sfide si annunciano particolarmente combattute. Lo spettacolo non mancherà e le sorprese sono dietro l’angolo.

Nella prima partita si affronteranno Venezia e Sassari. La formazione allenata da Walter De Raffaele, stabilmente seconda in campionato, parte con i favori del pronostico viste le difficoltà attraversate dalla squadra sarda nell’ultimo periodo. L’attenzione di tifosi e appassionati sarà tutta per Gianmarco Pozzecco, all’esordio sulla panchina della Dinamo dopo le dimissioni di Esposito in settimana. La seconda partita metterà di fronte Avellino e Brindisi, appaiate al terzo posto in classifica. Gli irpini vogliono uscire da un periodo complicato culminato nell’eliminazione dalla Champions League, mentre la formazione pugliese sta attraversando un eccezionale momento di forma ed arriva da cinque vittorie consecutive in campionato.

Le sfide tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari e tra Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi, quarti di finale della Coppa Italia 2019, si giocheranno oggi, venerdì 15 febbraio, presso il Mandela Forum di Firenze rispettivamente alle ore 18.00 ed alle ore 20.45. Le due partite saranno trasmesse in diretta tv da Rai Sport e da Eurosport 2 e potranno quindi essere seguite anche in diretta streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale per non perdere davvero nulla di queste due attesissime sfide. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 15 FEBBRAIO

ore 18.00 Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari

diretta tv su Rai Sport e su Eurosport 2, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player

DIRETTE LIVE testuale di OA Sport

ore 20.45 Sidigas Avellino – Happy Casa Brindisi

diretta tv su Rai Sport e su Eurosport 2, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player

DIRETTE LIVE testuale di OA Sport

Credit: Ciamillo