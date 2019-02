Coppa Davis 2019, il calendario della fase finale e tutte le squadre qualificate. Calendario, programma, orario e tv

La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale.

Secondo il nuovo sistema, nella fase finale dal 18 al 24 novembre (fase a gironi, quarti di finale, semifinali e finale) avremo: le quattro semifinaliste dell’edizione 2018 (Francia, Spagna, Croazia e Stati Uniti), le 12 vincitrici del turno di qualificazione, tra le quali rientra l’Italia, e due wild card riservate a Gran Bretagna e ad Argentina (vincitrici delle edizioni 2015 e 2016).

LE SQUADRE QUALIFICATE ALLA FASE FINALE (in aggiornamento)

Francia

Spagna

Croazia

Stati Uniti

Argentina

Gran Bretagna

Australia

Italia

IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE

IN TV – La copertura televisiva dovrebbe essere garantita, come nel caso del turno preliminare da SuperTennis. OA Sport, come al solito, vi offrirà le proprie DIRETTE LIVE testuali

18-24 NOVEMBRE 2019

Fase finale

18-21 novembre, fase a gironi

22 novembre, quarti di finale

23 novembre, semifinali

24 novembre, Finale Coppa Davis 2019

Foto: salajean / Shutterstock.com