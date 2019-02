Coppa Davis 2019, Andreas Seppi: “Mi sento sempre a mio agio su questa superficie, mi diverte”

L’Italia ha battuto per 3-1 l’India nel turno preliminare di Coppa Davis 2019, qualificandosi così per le Finali in programma a Madrid nel mese di novembre. Mattatore delle due giorni indiana è stato Andreas Seppi, che ha vinto entrambi i singolari, portando due punti fondamentali alla causa italiana.

Al sito federale l’altoatesino ha dichiarato: “Era un match importante e abbiamo centrato una bella vittoria di squadra. Devo riconoscere che ho giocato una partita solida dall’inizio alla fine, come del resto mi era accaduto anche venerdì nella prima giornata. Non sono certo il più giovane, ma ho dalla mia l’esperienza e soprattutto mi sento bene fisicamente: ho cominciato in maniera positiva la stagione, con buone sensazioni e risultati che mi danno fiducia. E’ bello essere qualificati per le Finali di Madrid, certo l’appuntamento sarà a fine anno, ma intanto ci godiamo questo successo, poi si vedrà“.

Seppi è stato scelto da Barazzutti come numero uno italiano ed ha dimostrato di essere il migliore sull’erba: “E’ vero, mi sento sempre a mio agio su questa superficie, che mi diverte: la palla rimbalza bassa e non mi dispiace, visto che riesco a colpirla a un’altezza giusta. Negli ultimi anni la Davis è sempre stato un nostro obiettivo, anche se poi per vari motivi è difficile arrivare in fondo. Di sicuro adesso possiamo contare su una buonissima squadra, che sa adattarsi a ogni tipo di superficie e di condizione. Vedremo allora in che modo arriveremo a Madrid a metà novembre“.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Bukharev Oleg / Shutterstock