Combinata nordica, Mondiali 2019: la Germania domina la Team Sprint, l’Italia chiude al quinto posto

La Germania conquista la Team Sprint dei Mondiali di combinata nordica a Seefeld (Austria). La coppia formata da Eric Frenzel, già oro nell’individuale, e Fabian Riessle ha dominato questa gara, facendo prima la differenza nel salto e poi gestendo in modo perfetto il vantaggio nel segmento di fondo.

I tedeschi hanno fatto gara solitaria al comando dall’inizio alla fine, conquistando così nettamente la vittoria con 8” sulla Norvegia di Jan Schmid e Jarl Magnus Riiber e 9” sull’Austria di Franz-Josef Rehrl e Bernhard Gruber. La lotta per la medaglia d’argento si è decisa in volata, con Riiber che ha battuto Gruber. Quarto posto a 56” per il Giappone di Akito e Yoshito Watabe, con quest’ultimo che si è staccato dai rivali nel corso dell’ottavo giro.

Buon quinto posto per l’Italia con la coppia formata da Alessandro Pittin e Aaron Kostner. I due azzurri, dopo aver limitato i danni dal trampolino, hanno fatto valere le proprie qualità sugli sci stretti, riuscendo a superare Francia e Polonia e chiudere così in quinta posizione con un distacco di 1’37” dalla vetta.

Foto: LaPresse