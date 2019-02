Combinata nordica, Mondiali 2019: i quattro azzurri per la Gundersen dal trampolino grande, c’è ovviamente Pittin

Foto LaPresse/ Gian Mattia D'Alberto 20-02-2018 PyeongChang Sport XXIII Giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018 Combinata nordica- salto nella foto: Alessandro PITTIN Photo LaPresse/ Gian Mattia D'Alberto 2018-02-20 PyeongChang XXIII Olympic Winter Games Nordic Combined Ski Jumping In the picture: Alessandro PITTIN

Si comincia: scatta oggi il Mondiale di sci nordico, con la sprint di sci di fondo, in quel di Seefeld (Austria). Per quanto riguarda la combinata nordica il programma scatterà invece domani: venerdì 22 febbraio alle ore 10.30 il salto dall’HS130 per la Gundersen dal trampolino grande. A seguire, alle ore 16.15, ovviamente la prova di fondo sui 10 chilometri.

È stato ufficializzato oggi il quartetto dell’Italia che prenderà parte alla gara di domani: al via Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner e Samuel Costa. L’uomo più atteso è ovviamente il nativo di Tolmezzo: difficile puntare a qualcosa di più della top-10, visto anche il trampolino grande, che raramente è stato favorevole in carriera. Fondamentale però scaldare i motori in vista della prova dal piccolo dove davvero si potrà sognare addirittura la top-5.

Foto: Lapresse