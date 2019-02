Combinata nordica, Mondiali 2019: domani si comincia con la Gundersen dal trampolino grande. Riiber il favorito, diversi pretendenti alle medaglie

Domani inizieranno i Mondiali di combinata nordica a Seefeld (Austria) con la Gundersen dal trampolino grande. Questa rassegna iridata scatterà alle ore 10.30 con il segmento di salto dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi alle 16.15 ci sarà la sfida per le medaglie nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena di Seefeld.

Sulla carta ci sarà un unico grande favorito: il norvegese Jarl Magnus Riiber. Il 21enne scandinavo è stato il dominatore assoluto di questa stagione, con ben dieci successi in Coppa del Mondo, che gli hanno permesso di conquistare con largo anticipo la sfera di cristallo. Forte di questi risultati Riiber si presenterà a Seefeld con l’obiettivo di ottenere il titolo iridato all’esordio e, se non sbaglierà dal trampolino, sarà davvero difficile poterlo battere.

Tra i suoi principali avversari troviamo il campione in carica Johannes Rydzek. Nella scorsa edizione a Lahti il 27enne tedesco è riuscito nell’impresa di conquistare l’oro in tutte e quattro le gare, ma quest’anno ripetersi sarà molto complicato. Infatti in questa stagione ha ottenuto una sola vittoria, andando in difficoltà in diverse gare. Considerando i sette podi complessivi, Rydzek resta comunque uno dei più quotati per una medaglia.

Gli altri pretendenti al podio sono gli austriaci Mario Seidl e Franz-Josef Rehrl, il giapponese Akito Watabe e il norvegese Joergen Graabak. I padroni di casa stanno facendo un’ottima stagione, con due vittorie a testa, e proveranno a trovare l’acuto anche nei Mondiali di casa. Watabe è apparso invece in netta crescita nelle ultime gare e la sua grande esperienza potrebbe fare la differenza, mentre Graabak è reduce dal successo a Lahti e sarà anche lui molto pericoloso.

Gli azzurri proveranno invece ad ottenere un buon piazzamento. La punta della Nazionale italiana sarà Alessandro Pittin, che è il più forte del circuito nel fondo, ma per poter ambire ad un risultato di rilievo, dovrà riuscire a trovare uno dei migliori salti della stagione, visto la difficoltà di questo trampolino. Pronti a dire la loro anche Samuel Costa e il giovane Aaron Kostner, oltre a Raffaele Buzzi e Lukas Runggaldier

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: By Ailura, CC BY-SA 3.0 AT, CC BY-SA 3.0 at, Link