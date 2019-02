Combinata nordica, Mondiali 2019: domani la Gundersen dal trampolino piccolo, Eric Frenzel a caccia del terzo oro

Domani si svolgerà la Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali di combinata nordica a Seefeld (Austria). Ci si sposta dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) a quello Toni Seelos di Seefeld (HS109), dove alle ore 11.00 si svolgerà il segmento di salto, mentre alle 15.15 la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con i 10 km di fondo alla Cross-Country Arena.

I riflettori saranno puntati su Eric Frenzel, che dopo aver conquistato l’oro sia nella prima Gundersen che nella Team Sprint, andrà a caccia del terzo titolo in questa rassegna iridata. Il fuoriclasse tedesco ha un grande feeling con questo trampolino, visto che a Seefeld ha ottenuto ben tredici vittorie in Coppa del Mondo, conquistando per quattro volte il Nordic Combined Triple. Considerando questi precedenti e l’attuale stato di forma, Frenzel partirà con i favori del pronostico, ma la concorrenza sarà comunque agguerrita.

Tra i principali avversari troviamo gli austriaci Franz-Josef Rehrl e Mario Seidl, rispettivamente terzo e quarto nella prima Gundersen e pronti ora a trovare il grande acuto davanti al proprio pubblico. In cerca di riscatto invece il norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto in Coppa del Mondo, ma solamente quinto nella prima gara. Già con due argenti al collo invece l’altro norvegese Jan Schmid, che è tornato al top in questi Mondiali e andrà tenuto in seria considerazione anche in questa prova. Attenzione poi anche al giapponese Akito Watabe, che lo scorso anno fece tripletta a Seefeld ed anche lui possiede la condizione necessaria per puntare al bersaglio grosso.

Per gli azzurri l’obiettivo concreto sarà invece quello di ottenere un piazzamento a ridosso della top 10. L’atleta di punta resta Alessandro Pittin, che ha faticato molto nel salto nella prima Gundersen, ma il trampolino di Seefeld si adatta sicuramente meglio alle sue caratteristiche e potrà quindi rifarsi e ottenere un buon risultato con la sua consueta rimonta nel fondo. Attesa poi per Aaron Kostner, che ha sorpreso all’esordio con un ottimo 13° posto e cercherà di confermarsi tra i migliori anche domani. In gara vedremo poi anche Samuel Costa e Raffaele Buzzi.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: By Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark – 2017-02-26, CC BY-SA 2.0, Link