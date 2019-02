Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2019: Johannes Lamparter primo a sorpresa nel salto, quarto Jarl Magnus Riiber

Il 17enne austriaco Johannes Lamparter vince a sorpresa il segmento di salto nella prima Gundersen di Klingenthal (Germania), dove si sta svolgendo l’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo di combinata nordica. Lamparter, che la settimana scorsa ha conquistato il titolo iridato Junior a Lahti, ha sfruttato al meglio le condizioni di vento favorevoli al momento del salto dal trampolino HS140, andando a realizzare 139 metri che gli valgono il miglior punteggio di 133.4. Alle sue spalle si piazza il connazionale Franz-Josef Rehrl, con 132.1, che partirà con 5” di ritardo nel fondo.

Terza posizione per il tedesco Manuel Faisst con 130.1 e 13” di ritardo. Il norvegese Jarl Magnus Riiber, leader della classifica generale, scatterà invece quarto con un gap di 27” (126.7) e, considerando le sue doti sugli sci stretti, resta in piena corsa per la vittoria. Il suo rivale diretto nella graduatoria, il tedesco Johannes Rydzek, non ha invece brillato, con un 13° posto a 1’30” dalla vetta (110.9). In gara non erano presenti azzurri.

Foto: Lapresse