Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2019: annullato il salto, si ripartirà dal PCR. In testa Faisst

Il maltempo sta colpendo tutta l’Europa e tante sono le gare per quanto riguarda gli sport invernali che sono in gran difficoltà. In quel di Klingenthal è stato annullato il segmento di salto relativo alla gara-2 della Coppa del Mondo di combinata nordica. Si ripartirà dal risultato del Provisional Competition Round.

Venerdì a primeggiare è stato il padrone di casa Manuel Faisst, con 135 metri e il punteggio totale di 136,4. Alle spalle del teutonico troviamo l’austriaco Wilhelm Denifl, che paga solamente 8”, vicinissimo il connazionale e miglior saltatore del circuito Franz-Josef Rehrl, a 9”. Nella top-5 altri due sicuri protagonisti della gara: il leader di Coppa Jarl-Magnus Riiber e l’altro tedesco Fabian Riessle.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse