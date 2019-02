Combinata maschile, Mondiali sci 2019 (11 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Dopo la due giorni dedicata alle discese libere, maschili e femminili, oggi tocca alla combinata maschile per i Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia). Vedremo all’opera, per l’ultima volta, gli atleti più polivalenti, in una disciplina che non sarà più presente nel corso della prossima rassegna iridata di Cortina 2012. Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma della giornata, con la discesa prevista per le ore 11.00, mentre la manche di slalom scatterà alle ore 14.30. Chi succederà allo svizzero Luca Aerni che vinse in casa a Sankt Moritz nel 2017?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, e gli orari di questo lunedì dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA MONDIALI SCI ARE 2019

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO:

11.00 Combinata (maschile), Discesa

14.30 Combinata (maschile), Slalom

Foto: Pier Colombo