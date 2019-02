Ciclismo, Vincenzo Nibali: “Soddisfatto del mio debutto, non era facile”. Lo Squalo piace nella cronosquadre

Vincenzo Nibali ha fatto il proprio debutto stagionale, lo Squalo ha corso la prima tappa dell’UAE Tour ed è stato protagonista con la sua Bahrain Merida: il capitano ha ben interpretato la cronosquadre insieme ai propri compagni e ha concluso al terzo posto ad appena nove secondi dalla Jumbo-Visma. Il siciliano, che non correva dallo scorso 14 ottobre alla Chrono des Nations, ha deciso di partecipare a questo evento World Tour per testare al meglio la gamba in vista dei prossimi grandi appuntamenti: il mirino è puntato soprattutto sul Giro d’Italia e poi sul Tour de France ma prima ci saranno anche Strade Bianche, Milano-Sanremo dove dovrà difendere il titolo e Liegi-Bastogne-Liegi.

Il 34enne è parso molto contento al termine della prova come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dalla Gazzetta dello Sport: “C’è da essere soddisfatti. Per me era il primo impegno stagionale, si trattava di fare sforzi violenti, intensi: non era una prova semplice da interpretare con il vento a tratti forte che cambiava spesso direzione“. Enzo può gioire per la caratura di alcuni nuovi compagni come Caruso e Dennis che saranno importanti anche negli eventi di punta della stagione e il bilancio della cronosquadre è molto positivo anche perché Nibali non ha svolto un lavoro specifico in galleria del vento durante l’inverno. Ha parlato anche David Bailey, il capo performance: “La cronosquadre è una somma di tanti fattori e non tutti si vedono, non è matematico che se hai i migliori specialisti del mondo vinci. Di sicuro abbiamo cominciato a lavorare in maniera intensa sull’ordine nelle posizioni del trenino dei corridori nelle differenti fasi“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo