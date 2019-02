Ciclismo su pista, Mondiali 2019: delusione Italia, l’inseguimento maschile è eliminato in batteria

Clamorosa eliminazione del quartetto azzurro nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Liam Bertazzo, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Davide Plebani non sono riusciti a superare le qualificazioni, facendo registrare il tempo di 3:59.876, che li pone al decimo posto e quindi fuori dal primo turno, riservato alle prime otto squadre.

Un risultato molto deludente per l’Italia, che in questa specialità aveva ottenuto la medaglia di bronzo nelle ultime due edizioni dei Mondiali (Appeldoorn 2018 e Hong Kong 2017) ed era anche reduce dall’oro conquistato agli Europei di Glasgow. I nostri portacolori hanno trovato però una giornata no oggi, con Lamon che è caduto nelle fasi iniziali, compromettendo così la prova della squadra, visto che nell’ultimo chilometro gli altri azzurri hanno pagato lo sforzo e si sono disuniti, dovendo così dire definitivamente addio al podio.

La migliore prestazione è dell’Australia in 3:52.152, che in semifinale affronterà la Nuova Zelanda, quarta in 3:56.603. L’altra sfida sarà tra i campioni in carica della Gran Bretagna, secondi in 3:53.879, e la Danimarca, terza in 3:54.141. Le altre qualificate sono nell’ordine: Canada (3:56.914), Germania (3:57.276), Svizzera (3:57.834) e Polonia (3:58.473).

alessandro.farina@oasport.it

Foto: Twitter Fci