Ciclismo, la Rai e la rivoluzione del commento tecnico. Chi sostituirà Silvio Martinello? E i diritti del Giro d’Italia?

Si è aperto il totonome su chi sarà il nuovo commentatore tecnico per le gare di ciclismo in casa Rai. Silvio Martinello, infatti, ha comunicato che non sarà più al fianco di Francesco Pancani nel corso della stagione appena incominciata, il Campione Olimpico di Atlanta 1996 non è più nei piani dei vertici di Viale Mazzini e dunque il network pubblico deve comporre una nuova coppia per coprire gli appuntamenti di uno degli sport più amati e seguiti sulla tv di Stato. Negli ultimi anni il veneto si era fatto apprezzare dal grande pubblico e aveva ricevuto complimenti da più parti per come era riuscito a sostituire l’amatissimo Davide Cassani che ha dovuto abbandonare la cabina per ricoprire il ruolo di CT della Nazionale Italiana.

Ma adesso su chi punterà la Rai per le prossime gare? Alcuni rumors parlano della possibilità Filippo Pozzato che ha appena appeso la bicicletta al chiodo, da non dimenticare che Alessandro Petacchi è da tempo negli studi e potrebbe essere promosso, ma non mancano altre ipotesi anche se al momento le bocche sono cucite e non ci sono novità rilevanti. Ne sapremo di più nelle prossime settimane anche perché la stagione sta per entrare nel vivo ma la Rai ha altri nodi da sciogliere, ben più importanti rispetto al commento tecnico: al momento, infatti, Viale Mazzini non detiene i diritti per la trasmissione del Giro d’Italia e delle gare organizzate da RCS (tra cui ci sono anche Milano-Sanremo, Giro di Lombardia, Tirreno-Adriatico). Le due parti non stanno trovando l’accordo sulle cifre e la Corsa Rosa potrebbe clamorosamente traslocare verso altri lidi: tutto è in alto mare ma il tempo stringe perché alla Classicissima mancano appena 40 giorni…

Foto: Valerio Origo