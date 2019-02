Ciclismo, la Colombia salverà il Team Sky? Contatti tra il Governo e Brailsford: gli scenari per il 2020

Il Team Sky sarà presente nel ciclismo che conta anche nel 2020? Il network televisivo ha già annunciato che cesserà la propria sponsorship al termine della stagione appena incominciata, la corazzata britannica che ha dominato nelle ultime stagioni potrebbe scomparire e si sta cercando un possibile salvatore.

Stando a quanto riporta il quotidiano El Salvador, potrebbe essere la Colombia a prendere le redini dello squadrone. Il Presidente della Repubblica Ivan Duque e il team manager Dave Brailsford sembrano aver aperto delle trattative per trovare uno sponsor colombiano, portando alla creazione di una squadra patrocinata dal Ministero dello Sport. I primi contatti sarebbero stati lanciati durante il recente Giro de Rigo a cui ha partecipato anche il vincitore del Giro d’Italia insieme al colombiano Rigoberto Uran, attualmente tesserato per la EF Education First e che potrebbe essere parte integrante del nuovo progetto.

Il tema è molto sentito in Patria anche perché nel Team Sky gareggia Egan Bernal, il nuovo fenomeno del ciclismo colombiano, oltre a Ivan Sosa e Sebastian Henao. Non c’è solo però la Colombia attorno al Team Sky visto che negli ultimi giorni si era parlato delle proposte di Oleg Tinkov e di Shane Sutton, senza dimenticarsi del magnate statunitense sbucato fuori sul finire del 2018.

Foto: Valerio Origo