Ciclismo, Elia Viviani: “Vincere è sempre importante, sono orgoglioso di me stesso”

E sono tre. Elia Viviani quando si tratta di far valere il suo colpo di pedale veloce non delude mai e ha centrato oggi il terzo successo stagionale nella quinta tappa dell’UAE Tour 2019. Un arrivo in volata che ha sorriso al ciclista della Deceuninck-QuickStep: uno sprint regale di Viviani per potenza e lettura della situazione. Poco da fare per il colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) e per il tedesco Marcel Kittel (Team Katusha-Alpecin), costretti ad inchinarsi allo spunto fenomenale del velocista del Bel Paese.

L’azzurro, quindi, si conferma un riferimento ed ha accolto con grande soddisfazione questo risultato: “Vincere è sempre importante. Sono orgoglioso della squadra e di me stesso. Dopo una stagione vittoriosa come quella dell’anno scorso, continuiamo ad avere il treno migliore. Il finale è stato molto caotico, non so nemmeno chi ha fatto secondo o terzo. Noi pensavamo alle nostre tattiche, visto il problema dell’altro giorno. Oggi i ragazzi hanno fatto un grande lavoro, permettendomi di risparmiare energie fino ala fine”, le dichiarazioni a caldo del nostro corridore.