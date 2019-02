Chievo-Roma oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Dopo l’antipasto di ieri, la 23esima giornata di Serie A propone una sfida molto importante tra Chievo Verona e Roma, che allo Stadio Bentegodi potrebbe sancire la rinascita o il definitivo collasso dell’era Eusebio Di Francesco sulla panchina dei giallorossi.

La sfida si giocherà quest’oggi (venerdì 8 febbraio 2019) alle ore 20.30, e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite), ma sarà visibile anche in streaming su pc, tablet, smartphone ed altri dispositivi dotati di connessione internet, attraverso la piattaforma Sky Go, disponibile in abbonamento.

Il programma della partita:

Venerdì 8 febbraio

Ore 20.30 Chievo Verona-Roma

Sky Sport Serie A, Sky Sport, Sky Go

Le probabili formazioni:

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino: Bani, Rossettini, Barba; Kyine, N. Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Schick, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Foto: Bestino / Shutterstock.com