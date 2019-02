Canoa slalom, Oceania Championship 2019: nel C1 Raffaello Ivaldi terzo tra gli Under 23, Roberto Colazingari quarto nella classifica assoluta

Si stanno svolgendo a Penrith, in Australia, gli Oceania Championship di canoa slalom: oggi nella finale del C1 maschile buone notizie per l’Italia con il quarto posto assoluto di Roberto Colazingari ed il terzo tra gli Under 23 di Raffaello Ivaldi. Domani gran finale con semifinali e finale del K1 maschile con Giovanni de Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi.

A vincere la gara è stato il teutonico Franz Anton in 108.11, battendo due slovacchi, ovvero Matej Benus, secondo in 108.28, e Marko Mirgorodsky, terzo in 109.26, proprio davanti al nostro Roberto Colazingari, quarto in 110.10. Ottavo Raffaello Ivaldi, il quale però termina terzo tra gli Under 23 in 112.38. Fuori in semifinale Stefano Cipressi, 17°.

Foto: Pier Colombo