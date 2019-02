Calendario Test F1 2019: date, programma, orari e tv

Non si è ancora concluso il 2018 che è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il Mondiale di Formula Uno è più vicino di quello che si pensi e, infatti, le scuderie tra poco meno di due mesi saranno già impegnate nei consueti test pre-stagionali. Come tradizione il via ufficiale lo vedremo con gli otto giorni di Barcellona. Tra il 18-21 febbraio e 26 febbraio-primo marzo, vedremo finalmente all’opera le nuove monoposto in versione 2019.

In quella fondamentale occasione inizieremo a capire come saranno uscite dalle fabbriche Mercedes, Ferrari e Red Bull e se, finalmente, qualche altra vettura potrà inserirsi nella lotta al vertice, dopo qualche anno di dominio totale dei tre top-team. Successivamente, dovremmo vedere i piloti ancora in pista in occasione dei test dell’Hungaroring, dopo la gara del GP di Ungheria del 4 agosto, quindi a fine stagione, dopo il GP di Abu Dhabi, dovrebbero andare in scena proprio a Yas Marina i test Pirelli per provare le gomme in vista del 2020.

Andiamo a conoscere nel dettaglio date, orari e come seguire in tv i test ufficiali della Formula Uno per quanto riguarda la stagione 2019.

PROGRAMMA TEST FORMULA UNO 2019

Test Barcellona prima settimana: 18-21 febbraio 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00.***

Test Barcellona seconda settimana: 26 febbraio-1 marzo 2019. Orari. dalle ore 9.00 alle ore 18.00.***

Test Ungheria: 6-7 agosto 2019*

Test Abu Dhabi: 3-4 dicembre 2019**

*date ancora da confermare

**test Pirelli

***orari flessibili in base al meteo per quanto riguarda l’inizio, l’eventuale pausa pranzo e conclusione.

COME SEGUIRE I TEST F1 IN TV?

Manca ancora l’ufficialità, ma pare che i test pre-stagionali saranno visibili sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming. SkySport, invece, al momento, non ha a disposizione i diritti di trasmissione dei test.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI