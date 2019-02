Calendario Serie A calcio oggi (9 febbraio): orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn

Oggi (sabato 9 febbraio) si svolgeranno due partite valide per la 23ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle ore 18.00 con Fiorentina-Napoli, una delle gare più interessanti di questo turno di campionato. I viola sono infatti reduci da sei risultati utili di fila, tra cui le due vittorie in Coppa Italia, e proveranno ad allungare questa striscia contro i partenopei, che invece dovranno portare a casa i tre punti per restare in scia alla capolista Juventus.

Alle 20.30 l’Inter affronterà invece in trasferta il Parma. Una partita fondamentale per i nerazzurri, che sono reduci da tre sconfitte consecutive e dovranno invertire la rotta per mantenere a distanze le rivali in zona Champions. Dall’altra parte però i ducali, dopo il pareggio 3-3 in rimonta con la Juventus, sono pronti a fermare un’altra big.

Di seguito il calendario completo delle partite odierne di Serie A, con gli orari di tutte le sfide e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

Sabato 9 febbraio

18.00 Fiorentina-Napoli Sky

20.30 Parma-Inter DAZN

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Antonio Balasco / Shutterstock.com