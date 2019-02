Calendario Sei Nazioni Rugby oggi (9 febbraio): orari delle partite e come vederle in tv. Il programma completo

Tutto pronto per la seconda giornata per quanto riguarda il Sei Nazioni di rugby. Oggi, sabato 9 febbraio, vanno in scena due importanti incontri: a Murrayfield la Scozia lancia la sfida all’Irlanda detentrice del titolo, mentre all’Olimpico l’Italia ospita il Galles a caccia di una vittoria che manca da ormai quattro anni.

Le gare saranno trasmesse in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito il calendario completo del Sei Nazioni con l’indicazione dell’ora italiana delle sfide.

Seconda giornata, sabato 9 febbraio

Scozia v Irlanda, 9 febbraio, 15.15, Murrayfield

Italia v Galles, 9 febbraio, 17.45, Olimpico

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Luigi Mariani LPS