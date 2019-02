Calendario Mondiali sci alpino 2019: orari e programma giorno per giorno. Come seguirli in tv e streaming

Il grande giorno è arrivato! Oggi scatta il lungo programma dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputano ad Are (Svezia) fino al 17 febbraio. Prende il via, quindi, l’evento più atteso per quanto riguarda lo sci alpino, con i più grandi rappresentanti del Circo Bianco che scenderanno in pista per contendersi le medaglie delle varie discipline.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI ÅRE 2019

Lunedì 4 febbraio

12.30 Prima prova Discesa libera (femminile)

Martedì 5 febbraio

10.30 Prima prova Discesa libera (maschile) 12.30 SuperG (femminile)

Mercoledì 6 febbraio

10.30 Seconda prova Discesa libera (femminile)

12.30 SuperG (maschile)

Giovedì 7 febbraio

10.30 Prova Discesa libera (femminile) per la combinata

12.30 Seconda prova Discesa libera (maschile)

Venerdì 8 febbraio

11.00 Combinata (femminile), Discesa libera

12.30 Terza prova Discesa libera (maschile)

14.30 Combinata (femminile), Slalom

Sabato 9 febbraio

10.30 Terza prova Discesa libera (femminile)

12.30 Discesa libera (maschile)

Domenica 10 febbraio

10.30 Prova Discesa libera (maschile) per la combinata

12.30 Discesa libera (femminile)

Lunedì 11 febbraio

11.00 Combinata (maschile), Discesa

14.30 Combinata (maschile), Slalom

Martedì 12 febbraio

16.00 Team Event

Giovedì 14 febbraio

14.15 Gigante (femminile), prima manche

17.45 Gigante (femminile), seconda manche

Venerdì 15 febbraio

14.14 Gigante (maschile), prima manche

17.45 Gigante (maschile), seconda manche

Sabato 16 febbraio

11.00 Slalom (femminile), prima manche

14.30 Slalom (femminile), seconda manche

Domenica 17 febbraio

11.00 Slalom (maschile), prima manche

14.30 Slalom (maschile), seconda manche

