Calendario Fed Cup 2019: date, programma, turni e tabellone

Dal 9 al 10 febbraio andrà in scena la cinquantesima edizione della Fed Cup di tennis, massima competizione a squadre femminile. Le campionesse in carica della Repubblica Ceca inizieranno il loro percorso con la Romania mentre le statunitensi, finaliste dl 2018, affronteranno l’Australia. A completare il quadro Belgio-Francia e Germania-Bielorussia. Per quanto concerne l’Italia, le ragazze di Tathiana Garbin sfideranno la Svizzera a caccia di un posto nei playoff di aprile per tornare nel World Group principale. Di seguito il programma completo:

WORLD GROUP

Primo turno, 9-10 febbraio

1. Repubblica Ceca – Romania

2. Belgio – Francia

3. Germania – Bielorussia

4. Stati Uniti – Australia

Semifinali, 20-21 aprile

Vincente 1 – Vincente 2

Vincente 3 – Vincente 4

Finale, 9-10 novembre

WORLD GROUP II

Primo turno, 9-10 febbraio

Svizzera – ITALIA

Lettonia – Slovacchia

Giappone – Spagna

Olanda – Canada

Playoff per il World Group 2020, 20-21 aprile

Da stabilire

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb / Shutterstock.com