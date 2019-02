Calcio, Serie A 2019: Milan-Cagliari 3-0, tris rossonero a San Siro e la prima di Paquetà

ESCLUSIVA MILAN Foto Spada/LaPresse 10 febbraio 2019 Milano ( Italia ) sport calcio Milan vs Cagliari - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - Stadio San Siro Nella foto: esultanza dopo il gol Suso 1-0 , Krzysztof Piatek EXCLUSIVE MILAN Photo Spada/LaPresse February 10 , 2019 Milan ( Italy ) sport soccer Milan vs Cagliari - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - San Siro Stadium In the pic: celebrates after scoring , Suso 1-0 , Krzysztof Piatek

Termina con un rotondo successo per 3-0 l’incontro di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per il 23° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I rossoneri di Rino Gattuso si sono imposti nettamente nei confronti dei sardi grazie all’autorete sfortunata di Luca Ceppitelli al 13′ e alle realizzazioni del brasiliano Lucas Paquetà, al primo gol con la maglia milanista, e del solito Krzysztof Piątek. Una vittoria che consente alla compagine meneghina di confermarsi al quarto porto, in piena zona Champions League, mentre la squadra di Maran resta ferma a quota 21 e dovrà guardarsi le spalle.

Gattuso conferma l’undici che ha pareggiato contro la Roma: Piatek in attacco, con Suso e Calhanoglu ai suoi lati, Paquetà in median con Bakayoko e Kessié. Calabria vince il ballottaggio con Conti sulla destra, Musacchio in coppia con Romagnoli al centro della difesa. I rossoblu si schierano con la coppia Pavoletti/Joao Pedro in attacco, Padoin a centrocampo con Faragò, oltre al rientrante Barella e a Ionita. In difesa l’esordio di Luca Pellegrini. La formazione di casa parte forte e al 9′ Calhanoglu con una conclusione dal limite impegna Cragno. Al 13′ arriva il gol dei rossoneri: sul tiro di Suso il portiere sardo respinge ma la palla carambola su Ceppitelli che inavvertitamente devia nella propria porta. Il gol mette le ali ai piedi ai rossoneri e infatti al 22′ arriva il raddoppio con Paquetà su cross perfetto di Calabria: l’inserimento del brasiliano è perfetto. Il Cagliari prova a reagire con Pavoletti e Padoin ma Donnarumma fa buona guardia.

Nella ripresa si fa vedere Piatek che dopo 5′ sfiora la marcatura poi i cagliaritani sono anche sfortunati: sul traversone di Pellegrini Joao Pedro coglie la traversa dopo aver superato Donnarumma. Ironia della sorte 2′ più tardi arriva il terzo gol ed è il citato Piatek ad andare a segno al termine di una ripartenza del Milan micidiale, finalizzata alla grande dal polacco. Negli ultimi minuti Suso da una parte e Ceppitelli dall’altra vanno vicini alle marcature ma il risultato non cambia e i rossoneri si portano a casa i 3 punti in maniera meritata.

Foto: LaPresse