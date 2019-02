Calcio, Serie A 2019: Lazio-Empoli 1-0. Caicedo decide dal dischetto, clamorosa ingenuità di Provedel

Prosegue la rincorsa all’Europa degli uomini di Simone Inzaghi: la Lazio supera l’Empoli nell’anticipo della 23ma giornata della Serie A di calcio grazie ad un penalty trasformato da Caicedo al 42′ del primo tempo. Ingenuo il fallo provocato dal portiere dei toscani Provedel, che sbaglia uno stop prima di rinviare la sfera e stende poi l’avversario in piena area.

Nel primo tempo è l’Empoli a rendersi davvero pericoloso per primo con un bel tiro di Caputo che Strakosha riesce a respingere, poi al 18′ è di Milinkovic la grande occasione, su schema da piazzato, ma il suo tiro viene messo in corner da un difensore. Alla mezz’ora ci prova Correa, ma Provedel è attento, poi il portiere dei toscani fa il pasticcio che costa la sconfitta: al 41′ riceve un retropassaggio, sbaglia lo stop e stende il giocatore della Lazio che si era avventato sulla sfera. Dal dischetto va Caicedo, che non sbaglia, anche se Provedel aveva intuito. Si va così al riposo sull’1-0 per la Lazio.

Nella ripresa ancora la formazione biancoceleste a spingere per trovare il raddoppio e al 57′ Provedel è chiamato all’intervento dall’incornata di Milinkovic. La partita si fa bella: al 60′ Krunic va in contropiede e la sua conclusione sibila a fil di palo, poi è il turno dei padroni di casa con Correa che al 64′ manda alto un pallone da buona posizione. Bennacer al trova in area Caputo, che poco prima della mezz’ora della seconda frazione però non centra lo specchio della porta. Nonostante i cambi il punteggio non varia più e la Lazio si porta momentaneamente in zona Champions, mentre l’Empoli torna a vedere la zona retrocessione.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com