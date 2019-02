Calcio, Serie A 2018-2019: tutto facile per la Roma nell’anticipo del venerdì, Chievo battuto 3-0

Foto Paola Garbuio/LaPresse 08 febbraio 2019 Verona, Italia sport calcio Chievo Verona vs Roma- Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - stadio Bentegodi Nella foto: esultanza di dzeko gol 0-2 Photo Paola Garbuio/LaPresse february 08, 2019 Verona, Italy sport soccer Chievo Verona vs Roma - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - stadio Bentegodi. In the pic:dzeko's celebration goal 0-2

Tutto facile per la Roma nell’anticipo della ventitreesima giornata della Serie A di calcio 2018-2019: i giallorossi emulano i cugini laziali, vittoriosi ieri sull’Empoli, e battono per 3-0 il Chievo al Bentegodi di Verona. Mai in difficoltà i giallorossi, davanti praticamente dall’inizio alla fine: a sbloccare il risultato dopo 9′ è Stephan El Shaarawy, raddoppia un Edin Dzeko apparso davvero in formissima oggi, chiude i conti Aleksandar Kolarov, che forse mette fine alle polemiche dei tifosi romanisti sul terzino serbo. Tre punti fondamentali per la squadra di Di Francesco in chiave quarta piazza (agguantati a quota 38 proprio i biancocelesti), fermo in ultima piazza il Chievo, sempre più a rischio retrocessione.

CHIEVO-ROMA 0-3

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey (39′ Depaoli)(72′ Schelotto), Rossettini, Bani, Barba; Leris, Dioussè, Hetemaj (58′ Piazon); Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. A disposizione: Caprile, Semper, Cesar, Jaroszynski, Rigoni, Pucciarelli, Kiyine, Grubac, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo.

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Zaniolo (76′ De Rossi), Nzonzi, Cristante; Schick (58′ Florenzi), Dzeko, El Shaarawy (85′ Kluivert). A disposizione: Fuzato, Greco, Jesus, Santon, Pastore, Coric. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

MARCATORI: 9′ El Shaarawy (R), 18′ Dzeko (R), 51′ Kolarov (R)

NOTE: Ammoniti: Barba (C); Cristante, Zaniolo (R). Recupero: 1’pt e 3’st. Calci d’angolo: 8-7.

Foto: Lapresse