Calcio, Sami Khedira operato al cuore. Ablazione perfettamente riuscita, tornerà in campo tra un mese

Stamattina è stato operato, secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport” Sami Khedira: il calciatore della Juventus è stato fermato dallo staff sanitario della Vecchia Signora dopo che ieri si era sentito male e, sottoposto ad accertamenti, gli era stata diagnosticata un’aritmia cardiaca.

L’operazione è perfettamente riuscita: l’ablazione in futuro eviterà altre fibrillazioni e lo juventino potrà tornare a riprendere l’attività fisica. Al momento fonti mediche della Juventus prevedono in un mese i tempi di recupero del calciatore, che quindi tornerà a primavera a disposizione di mister Allegri.

L’episodio è avvenuto alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus, partita in programma questa sera alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid e valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. La gara di ritorno è prevista a Torino martedì 12 marzo, ma Khedira non sarà ancora disponibile.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza