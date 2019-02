Atletico Madrid-Juventus, su che canale vederla in tv e streaming. C’è la Diretta gratis e in chiaro sulla RAI!

Atletico Madrid-Juventus sarà trasmessa stasera in diretta tv su Rai Uno, l’andata degli ottavi di finale della Champions League sarà visibile gratis e in chiaro: tutti i tifosi bianconeri e i grandi appassionati del calcio internazionali potranno gustarsi questo big match senza dover pagare abbonamenti o canoni, sintonizzandosi semplicemente sul primo canale del televisore. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Wanda Metropolitano, i Campioni d’Italia se la dovranno vedere contro un avversario particolarmente ostico e impegnativo, il peggiore che potessero incrociare nel primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale per importanza.

I bianconeri dovranno essere concentrati e dovranno tenere botta alla formazione di Simeone che ha tutte le carte in regola per creare dei grattacapi importanti: l’obiettivo è quello di segnare dei gol per compiere un passo importante verso la qualificazione al prossimo turno e vivere il ritorno di Torino in maniera più serata. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono reduci dall’agevole vittoria sul Frosinone, comandano la Serie A con 13 punti di vantaggio sul Napoli e sono stati costruire per alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie: la rincorsa verso il titolo riparte dalla capitale spagnola e da questo impianto dove tra l’altro si giocherà la finale del torneo tra tre mesi. Cristiano Ronaldo guiderà il tridente offensivo completato da Dybala e Mandzukic, spetterà a loro fare la differenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Atletico Madrid-Juventus

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play, diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com