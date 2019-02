Calcio: il presidente dell’UEFA Ceferin rigetta l’idea della Superlega: “Ucciderebbe questo sport”

Si aggiungono le parole del presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin alle già non scarse critiche all’idea della Superlega europea di club che coinvolgerebbe molti dei maggiori club del Vecchio Continente.

Ceferin, che domani sarà confermato alla guida del massimo organismo sportivo d’Europa per quel che riguarda il pallone che rotola sul rettangolo verde, ci è andato giù molto pesante sulla questione: “Ucciderebbe il calcio e sarebbe noioso vedere PSG-Juventus ogni settimana“. Non pago, ha inoltre espresso seri dubbi circa le possibilità del Qatar di ospitare i Mondiali 2022 con 48 squadre, argomentando dalle pagine del quotidiano Le Monde: “Il Qatar non può organizzare da solo il Mondiale a 48 squadre e non ha buone relazioni politiche con i paesi vicini. Si può affiancargli un altro paese o bisogna lanciare un’altra gara di assegnazione? Il Mondiale si giocherà a dicembre, bisognerebbe togliere ancora più date ai campionati nazionali, specie in Europa. Non penso sia realizzabile“.

