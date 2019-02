Calcio femminile, Serie A 2019: insidia Atalanta Mozzanica per la Juventus, la Fiorentina ospita il Sassuolo

E’ tempo di giornata numero 16 nel campionato di calcio femminile di Serie A. Il turno che ci attende, come è ovvio, andrà a delineare ulteriormente la graduatoria generale. Andiamo, quindi, a raccontarvi quale saranno le partite che caratterizzeranno questo weekend calcistico in rosa.

Saranno cinque gli incontri in scena sabato alle ore 14.30. Fari puntati su Juventus e Fiorentina. La capolista affronterà in trasferta l’imprevedibile Atalanta Mozzanica. Le bergamasche sono una formazione capace di qualunque cosa e le bianconere non potranno permettersi distrazioni, memori del pareggio di Vinovo nel girone d’andata. Saranno determinanti le prove di Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, essendo le calciatrici di maggior qualità, capaci di risolvere il match. Le viola, da par loro, ospiteranno al “Gino Bozzi” di Firenze il Sassuolo e, dopo aver vinto il recupero contro il Pink Bari, le ragazze di Antonio Cincotta hanno conquistato il secondo posto e vogliono dar seguito alla loro rincorsa concedendo il bis contro le neroverdi.

Stessa storia, stesso mare per la Roma che, sconfitta dalla Juve in terra piemontese, vuol riprendere il filo del discorso interrotto dimostrando la propria superiorità contro la sorpresa del campionato Florentia. Si preannuncia un scontro molto equilibrato al “Tre Fontane” con in ballo la quarta piazza in graduatoria. A completare il quadro dei match di domani le sfide per la zona salvezza tra ChievoVerona Valpo-Orobica e tra Pink Bari-Tavagnacco.

Domenica si completerà la giornata con il Milan di Carolina Morace che affronterà al “Vismara” l’Hellas Verona in un incontro che Valentina Giacinti e compagne vorranno far loro per tenere il passo della Vecchia Signora e della Fiorentina e rimanere in corsa per lo “Scudetto” fino in fondo.

GIORNATA 16 – SERIE A – 9-02-2019

Roma – Fiorentina

Fiorentina – Sassuolo

ChievoVerona Valpo – Orobica Bergamo

Pink Bari – Tavagnacco

Atalanta Mozzanica – Juventus

Milan – Hellas Verona domenica 10 alle ore 12.30

Foto: livepothosport