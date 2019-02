VIDEO Empoli-Chievo 2-2, Highlights, gol e sintesi della partita. Fantastica doppietta di Caputo

Empoli e Chievo hanno pareggiato per 2-2 nell’anticipo della 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I gialloblù sono passati in vantaggio al 31′ con Emanuele Giaccherini: disimpegno sbagliato sulla trequarti da parte dell’Empoli, Djordjevic intercetta il pallone e passa all’attaccante che tira una cannonata dal limite. Gli ospiti trovano il raddoppio nel primo minuto di recupero con Mariusz Stepinski che concretizza una mischia in area di rigore ma Francesco Caputo accorcia le distanze insaccando il bel cross rasoterra di Giovanni Di Lorenzo. Proprio Caputo in avvio di ripresa trova la doppietta sfruttando un errore difensivo degli avversari. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Empoli-Chievo 2-2.

Francesco Caputo just seconds later responds with a tap in goal to give Empoli some hope heading into the halftime break. 2-1 Chievo at the Stadio Carlo Castellani!! #tlnsoccer #Empolichievo #SerieA pic.twitter.com/7TC0udb1K4

