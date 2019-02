Calcio, Diego Simeone chiede scusa e precisa: “Non era un gesto legato alla Juventus”

Se ne è parlato più della partita stessa. Nel corso dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019 di calcio tra Atletico Madrid e Juventus, la vittoria dei Colchoneros è stata festeggiata in maniera decisamente impropria dal tecnico degli spagnolo Diego Simeone il quale, rivolgendosi ai tifosi, ha fatto il segno degli attributi.

Un gesto decisamente poco elegante, per non dire altro, che lunedì sarà valutato dall’Uefa e che potrebbe portare anche ad una squalifica del mister argentino, non essendo nuovo ad intemperanze in campo. Per questa ragione, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della gara di campionato contro il Villareal, Simeone ha fatto pubblica ammenda, sottolineando anche alcuni aspetti: “Voglio scusarmi ancora una volta per quello che ho fatto il giorno della partita, per le persone che sono state offese dal gesto dell’altro giorno che chiaramente era una cattiva espressione di quello che sentivo per i miei giocatori, e in nessun modo legato alla Juventus. L’avevo fatta in Lazio-Bologna da giocatore, oggi l’ho rifatta per mostrare i coglioni, non era rivolta ai tifosi della Juve. Non è un gesto bellissimo, ma la partita è stata sofferta. Ho esternato quello che ho sentito, mi scuso“.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: PriceM / Shutterstock.com