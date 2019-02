Calcio, Coppa Italia 2019: Lazio-Milan 0-0. All’Olimpico attacchi spuntati, si decide tutto nella semifinale di ritorno

Nessun gol nei primi 90 minuti della semifinale della Coppa Italia di calcio tra Lazio e Milan: all’Olimpico di Roma finisce 0-0 ed ogni verdetto circa il nome della prima finalista della manifestazione viene rinviato alla sfida di ritorno in programma a Milano a fine maggio. Partita povera di emozioni, solo un palo di Immobile in un’azione poi fermata per fuorigioco.

Nel primo tempo sembra essere la Lazio la squadra più accorta, con i biancocelesti che tengono in mano il pallino del gioco ma non riescono a sfondare, trasformando il possesso palla in una sterile supremazia. Prima occasione al 25′ quando Patric si mette in proprio e dopo una bella sgroppata lascia partire un tiro dal limite con il pallone che sibila non lontano dal palo della porta difesa da Donnarumma. A ruota, al 27′ Immobile non inquadra lo specchio da buona posizione, mentre dopo la mezz’ora ci prova due volte da fuori Milinkovic. Parolo da buona posizione non impatta al meglio al 40′ poi Leiva chiama Donnarumma all’intervento. Si sveglia il Milan, che al 42′ ci prova con Calhanoglu, ma Strakosha è attento.

Nella ripresa la prima occasione è targata Milan, con Piatek che al 50′ viene murato in extremis e guadagna soltanto un corner. A metà frazione doppia occasione Lazio con Milinkovic prima e Correa poi, ma il portiere avversario fa buona guardia. All’80’ arriva quella che sarebbe l’occasione più ghiotta dell’incontro, ma Immobile in contropiede colpisce il palo, anche se l’arbitro, richiamato dal guardalinee fischia il fuorigioco rendendo vana la giocata. Girandola finale di cambi ma nessuno trova il guizzo decisivo: finisce 0-0, si deciderà tutto nella sfida di ritorno e chissà se basteranno altri 90′ per dirimere la questione.

Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock